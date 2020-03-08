Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı

DHA

Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Kapılarımızı açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi günü Brüksel'e çağırdılar" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Çankırı Ilgaz İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ilgaz Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Yıldırım, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 18 yıl geçtiğini, bu süreyi millete hizmet ederek, geçirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'deki savaştan kaçanlara kucak açtığını; ancak diğer devletlerin bekleneni yapamadığını belirten Yıldırım, "Biz ülke, millet olarak tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın gereğini yaptık. Darda, zorda kalan insanlara kucak açtık, evimizi açtık, ekmeğimizi paylaştık. Biz, bize yakışanı yaptık" diye konuştu. 
'BRÜKSEL'DE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ'
Binali Yıldırım, Orta Doğu'da kurulan oyunu bozduklarını da dile getirerek, "Oyunu bozan ülkenin adı Türkiye, liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi ateşkes sağlandı. 'Açık kapı politikası' dedik. Göçmenler girerken de çıkarken de açık. Şimdi kapılarımızı da açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Kapıları açtık, herkes iradesiyle gidiyor. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Meselenin ciddiyetinin ancak farkına vardılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi Brüksel'e çağırdılar. Toplantıda önemli adımlar atılacağını bekliyoruz" dedi. DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Ilgaz Ramazan SARICI
2020-03-08 18:33:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Son 18 yılda yapılanlar terazide ağır basar"
YEREL HABERLER AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi AK Parti Grup ...
AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir
YEREL HABERLER AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X