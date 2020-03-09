Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

DHA

Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Apaydın, yara almadan kurtuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.
Olayı anlatan Apnaydın, "Dışarıya çıktığım anda halı düştü başıma. Nasıl oldu ben de anlayamadım, şok oldum. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu.  Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek, kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-03-09 17:24:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım: "Anca uyandılar, meselenin ciddiyetini ancak farkına vardılar" AK Parti Ilgaz İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi düzenlendi AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Gelişen dünyada baskı rejimini sürdürmek mümkün değildir" "Avrupa telaşlandı meselenin ciddiyetini ancak farkına vardılar"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Anca uyandılar, meselenin ...
Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı
AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Son 18 yılda yapılanlar terazide ağır basar"
YEREL HABERLER AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi AK Parti Grup ...
AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir
YEREL HABERLER AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X