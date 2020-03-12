Çankırı'da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı

Çankırı'da 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı kapsamında 100. Yıl Kültür Merkezinde program gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, gösterilerle devam etti. Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaneri günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in iyi bir vatansever olduğunu dile getirdi. Programın devamında 'bağımsızlık' temalı sinevizyon gösterisi ve Tarih Öğretmeni M. Fatih Geçim tarafından "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" konulu konuşma yapıldı.

Programa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Albay Hıdır Ayçiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, MHP Çankırı Merkez İlçe Başkanı Bahadır Akbaba, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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