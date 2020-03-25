Çankırılılardan korona virüs uyarısı Hazırlanan video ile 'evde kal' çağrısı yapıldı

Çankırı'nın ileri gelenleri tarafından hazırlanan videoda vatandaşlara 'evde kal' mesajı verildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde etkin bir mücadele yürütülüyor. Bu doğrultuda bakanlıklar başta olmak üzere tüm kesimden 'evde kal' çağrıları yapılıyor. İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu (ÇANDEF) da vatandaşların evde kalması için bir video hazırlandı. Videoda Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sanatçı Turgay Başyayla, Çankırı Vakıf Başkanı Mehmet Can ve ÇANDEF Başkanı Zeynettin Aydın tarafından vatandaşların süreç içerisinde evde kalmaları noktasında uyarılarda bulunuldu.

Yapılan açıklamalarda dünya genelini saran Korona virüs dolayısıyla, vatandaşların zorunlu durum olmadığı müddetçe dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

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