Miniklerden 'Evde Kal' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Miniklerden 'Evde Kal' çağrısı

İHA

Çankırı'nın Çerkeş 80. Yıl İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplumsal bilinci artırmak amacıyla 'Evde kal Türkiye' mesajı yayınladı.

Miniklerden 'Evde Kal' çağrısı

Çankırı'nın Çerkeş 80. Yıl İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencileri, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplumsal bilinci artırmak amacıyla ‘Evde kal Türkiye’ mesajı yayınladı.
Minik öğrenciler hazırladıkları görsellerle, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve salgından olumsuz etkilenmemeleri için evlerinde kalmalarını tavsiye etti. Evlerinden ‘Evde kal Türkiye’ çağrısında bulunan minik öğrenciler 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırılılardan korona virüs uyarısı Hazırlanan video ile 'evde kal' çağrısı yapıldı
YEREL HABERLER Çankırılılardan korona virüs uyarısı Hazırlanan video ...
Evdeki iyon dengesine 'kaya tuzu' çözümü Ortamdaki iyon dengesi için kaya tuzu birebir
YEREL HABERLER Evdeki iyon dengesine 'kaya tuzu' çözümü Ortamdaki ...
Çankırı'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Çankırı'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Mahalle muhtarından örnek davranış Sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Mahalle muhtarından örnek davranış Sokağa çıkamayan ...
Çankırılı şehitleri bisikletiyle ziyaret ediyor Boş zamanlarını değerlendireceği bisikletini şehitleri gezme aracına dönüştürdü Çankırılı bisikletçinin anlam dolu ziyaretleri
YEREL HABERLER Çankırılı şehitleri bisikletiyle ziyaret ediyor Boş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X