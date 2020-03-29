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Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü Çankırı'dan sadece Ankara'ya sefer düzenleniyor

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrasında Çankırı terminalinden gün içerisinde kalkan otobüs sayısı 2'ye düşürüldü.

Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü Çankırı'dan sadece Ankara'ya sefer düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrasında Çankırı terminalinden gün içerisinde kalkan otobüs sayısı 2'ye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 7 maddeden oluşan tedbir kararları doğrultusunda şehirler arası otobüslere de kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Çankırı terminalinde 13 olan sefer sayısı ikiye düşürüldü. Gelen yolcular da terminal içerisinde oluşturulan sağlık kurulu tarafından ateşleri ölçüldükten ve herhangi bir problem olmadığından emin olunduktan sonra bilet alabiliyor. Sağlık kurulu tarafından yapılan testlerde ateşi yüksek çıkanlar da dinlenmeleri ve evden çıkmamaları konusunda uyarılarak yakın takibe alınıyor. Dezenfekte edilen otobüslerde de yolcuların birbirleriyle temasının engellenmesi amacıyla koltuklar arasında boşluklar bırakılırken Çankırı'dan sadece Ankara'ya seferler düzenleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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