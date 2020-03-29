Çankırı'nın Aliözü köyünde koronavirüs karantinası



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Geçen 18 Mart'ta İstanbul'dan Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyüne gelen bir kişi burada rahatsızlandı. İstanbul'a döndükten sonra test yaptıran kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Aliözü köyünün giriş ve çıkışlarını kapattı. Karantinaya alınan köyde bugün sağlık ekipleri tarafından tarama yapıldığı ve herhangi bir vakaya rastlanmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada yaşanan ve etkileri ülkemizde de hissedilen koronavirus ile mücadele kapsamında ilçemiz Aliözü köyü için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 28.03.2020 tarihi saat 22.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmıştır. Bu sürede İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy giriş çıkışlarında gerekli tedbirler alınmış, Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup, süreç valiliğimiz ve kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir."

DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Çerkes Ramazan SARICI

2020-03-29 15:51:38



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