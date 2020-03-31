Çankırı'da ilk bağış Belediye Başkanından Başkan Esen'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında bağışta bulundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, başlatılan kampanya kapsamında 2 aylık maaşını bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Başkan Esen sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyasına ben de 2 aylık maaşımı bağışlıyorum. Büyük Türk milleti omuz omuza verince aşamayacağı engel yoktur" ifadelerine yer verdi.

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