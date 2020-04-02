Çankırı'da korona virüs yasağını delen berbere 3 bin 150 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çankırı'da korona virüs yasağını delen berbere 3 bin 150 lira ceza

İHA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yasak olmasına rağmen vatandaşları tıraş ettiği belirlenen berbere 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da korona virüs yasağını delen berbere 3 bin 150 lira ceza

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yasak olmasına rağmen vatandaşları tıraş ettiği belirlenen berbere 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı ‘kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması’ ek genelgesi sonrası tüm yurtta olduğu gibi Çerkeş’te de kuaför ve güzellik salonları faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu. Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkeş Oto Sanayi Sitesi'nde boş bir dükkanda tedbirlere aykırı saç tıraşı edildiği ihbarını aldı. Durumu değerlendirerek hemen olay yerine intikal eden ekipler, Atkaracalar ilçesinden Çerkeş’e gelen F.K. isimli berberin ek genelgeye aykırı hareket ederek vatandaşları gizlice tıraş ettiğini belirledi. Ekipler, berberi bir sandalyede tıraş yaptığı esnada yakaladı. Malzemelere el koyan emniyet ekipleri, F.K.'ya 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor
Çankırı'daki köyde karantina kaldırılıyor
YEREL HABERLER Çankırı'daki köyde karantina kaldırılıyor
Çankırı’daki karantina sona eriyor Karantina bu akşam 22.00'de bitiyor
YEREL HABERLER Çankırı’daki karantina sona eriyor Karantina bu akşam ...
(Görüntülü) Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz ...
Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor
YEREL HABERLER Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha ...
Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa' ekipleri sağlıyor Aliözü köyünde karantinanın 4. günü Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı: "Çok zamanında bir müdahale ile köyümüz karantinaya alındı" "Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı tespit edilmedi"
YEREL HABERLER Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını ...
Karantina altına alınan köyde sessizlik hakim Aliözü köyü 3 gündür karantinada
YEREL HABERLER Karantina altına alınan köyde sessizlik hakim Aliözü ...
Sağlık çalışanlarına moral desteği Diyetisyenden sağlık çalışanlarına enerji takviyeli gıda kolisi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına moral desteği Diyetisyenden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X