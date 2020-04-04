Çankırı'da akli dengesi yerinde olmayan kişi 5 gündür kayıp



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, akli dengesi yerinde olmayan 2 çocuk babası Ali İhsan Sallalı'dan (49) 5 gündür haber alınamıyor. AFAD ekipleri, Sallalı'nın yaşadığı köye 5 kilometre uzaklıktaki gölette arama çalışması yapıyor.

Çankırı'nın Ahlat köyünde yaşayan Ali İhsan Sallalı, 30 Mart pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Eşinden ayrıldığı için yalnız yaşayan Sallalı'dan 5 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde ve civar köylerde arama çalışması başlattı. Köy halkının da yer aldığı arama çalışmalarının, Ahlat köyüne 5 kilometre uzaklıktaki gölet etrafında yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Akli dengesi yerinde olmayan İhsan Sallalı'nın, 2 çocuğunun da annleri ile beraber yaşadığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2020-04-04 04:49:29



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