Çankırı'da, 6 gündür aranan kişi ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çankırı'da, 6 gündür aranan kişi ölü bulundu

DHA

Çankırı'da, 6 gündür aranan kişi ölü bulundu


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, 6 gündür kendisinden haber alınmayan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ali İhsan Sallalı'nın (49) cansız bedenine ulaşıldı. 
Çankırı'nın Ahlat köyünde oturan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ali İhsan Sallalı, 30 Mart Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Eşinden ayrıldığı için yalnız yaşayan Sallalı'dan 5 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde ve civar köylerde arama çalışması başlattı. Köy halkının da katılımıyla 2 gün boyunca süren arama çalışmasının sonunda, Sallalı'nın cansız bedeni, Şıhlar köyündeki türbenin yakınında bulundu. 
2 çocuk babası Ali İhsan Sallalı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2020-04-04 21:10:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da akli dengesi yerinde olmayan kişi 5 gündür kayıp
YEREL HABERLER Çankırı'da akli dengesi yerinde olmayan kişi 5 gündür ...
ÇANDEF’ten ’bulunduğun yerde kal, virüsü taşıma’ mesajı İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu (ÇANDEF) Başkanı Zeynettin Aydın; "Bulunduğumuz noktalardan Çankırı’ya gitmek suretiyle bir hastalığı taşıyıcı olmayalım"
YEREL HABERLER ÇANDEF’ten ’bulunduğun yerde kal, virüsü taşıma’ ...
Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor
Çankırı'da korona virüs yasağını delen berbere 3 bin 150 lira ceza
YEREL HABERLER Çankırı'da korona virüs yasağını delen berbere 3 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X