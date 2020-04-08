Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskını

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<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, sanayi sitesi içinde boş dükkanda saç tıraşı yaparken polis baskınıyla yakalanan kuaför F.K.'ye, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.<br>Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm berber ve kuaförler kapatılmasına rağmen, sanayi sitesi içinde bulunan dükkanda gizli tıraş yapıldığı ihbarını aldı. Polis ekipleri, bunun üzerine söz konusu dükkana baskın düzenledi. Sandalyede bir genci tıraş ederken yakalanan F.K.'nın, Atkaracalar ilçesinden geldiği belirlendi. F.K.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, tıraş malzemelerine de el konuldu. DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI<br>2020-04-08 16:17:33<br>

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