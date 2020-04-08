Çankırı'da, Yeşilören Köyü için karantina kararı

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesindeki Yeşilören Köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.<br>Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören Köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, köylülerin ihtiyaçlarının kolluk birimleri gözetiminde gerçekleştirileceği ifade edildi.<br>Çankırı'da daha önce de Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü Köyü ve Şabanözü ilçesine bağlı Kamış Köyü karantina altına alınmıştı. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Kurşunlu Ramazan SARICI<br>2020-04-08 22:20:25<br>
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