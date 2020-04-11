Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Çankırı ile Kastamonu arasında bulunan Ilgaz Dağı Kazançal Tepesi mevkiinde karla kaplı alanda bir süre önce yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı. Aç kalan ve bölgede dolaşarak yiyecek arayan ayı, 2 bin 160 metre yüksekliğindeki bölgede TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayının, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI<br>2020-04-11 13:46:25<br>
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