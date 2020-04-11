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Korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi Durumu ağır seyreden hasta Korona virüsü atlattı Çankırı'dan 14 gün sonra mutlu haber geldi, Korona virüsü yendi

İHA

Çankırı'da özel bir hastanede Korona virüs tedavisi gören bir kişi hastane çalışanları tarafından alkışlar içerisinde taburcu edildi.

Korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi Durumu ağır seyreden hasta Korona virüsü atlattı Çankırı'dan 14 gün sonra mutlu haber geldi, Korona virüsü yendi

Çankırı'da özel bir hastanede Korona virüs tedavisi gören bir kişi hastane çalışanları tarafından alkışlar içerisinde taburcu edildi.
Çankırı'da 14 gün önce Korona virüs şüphesiyle Özel Karatekin Hastanesinde tedavi altına alınan 31 yaşındaki H.A., hastalığı yapılan tedaviler sonrasında yenmeyi başardı. Hastanedeki tetkikleri tamamlanan ve ağır geçen süreç sonrasında testleri negatif çıkan H.A., taburcu edildikten sonra çalışanlar tarafından alkışlar içerisinde uğurlandı.

"Klinik bulgular ağırdı fakat iyileşti"
Durumla ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Op. Dr. Cem Dilmen, “Hastamızın tedavisi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedavi ve takip protokolü çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hastanede bulunduğu süre içerisinde klinik bulgularının ağır seyrediyor olmasına rağmen 14 gün sonrasında iyileşmesi ile hastamızı evine uğurlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizi sunar, izolasyon kurallarına dikkat edilmesini ve yetkililerin açıklamalarına kulak verilmesini önemle rica ederiz. Bu konuda büyük özveri ile çalışan tüm sağlık camiasına alkışlarla taburcu ettiğimiz hastamız ile ilgilenen başta Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Özkurt, servis ve yoğun bakım personellerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünyada yaşanan bu sürecin bir an önce bitmesi temennisi ile herkese sağlık diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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