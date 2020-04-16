Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ürettiler 3 boyutlu yazıcı ile "video laringoskop" ürettiler Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Gökmen: "Bu cihaz entübasyon sırasında doktorun hastaya temasını engelliyor" "Tek kullanımlık değil tekrar tekrar kullanılabilir"

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle entübasyon işlemini gerçekleştirecek sağlık personelinde riski en aza indiren ‘video laringoskop’ cihazının prototipini kendi imkanlarıyla üretti.

Çin'de ortaya çıkarak kısa sürede pek çok ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Korona virüse (Covid19) karşı tüm dünyada ve Türkiye'de çalışmalar devam ediyor. Korona virüse karşı bazı liseler imkanları dahilinde temizlik malzemesi, dezenfektan, siperlik gibi koruyucu malzemeler üretirken bazı kurumlar da salgınla mücadeleye destek amacıyla koruyucu maske üretimine ağırlık verdi. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezinde de, sağlık çalışanları ile hastanın temasını en aza indirmek için çalışmalarına ağırlık verdi. Sanat merkezi çalışanları, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla sağlık çalışanı için oluşabilecek enfeksiyon riskini en aza indirgeyen video laringoskop cihazın prototipini üretti. Çankırı Devlet Hastanesi için 2 tane üretilen cihazın sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlayacağı ve geliştirilmeye devam edileceği bildirildi.



"Bu cihaz entübasyon sırasında doktorun hastaya temasını engelliyor"

Üretilen cihazla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Gökmen, "Covid19’la mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın, bilim sanat merkezleri üzerinde yaptığı çalışmayla biz bu işe maske üretimiyle başladık. Şimdiye kadar ürettiğimiz 3 boyutlu yazıcılarla siper maskelerin teslimatını yaptık. Şimdiye kadar da bine yakın maske yaptık. Ürettiğimiz cihaz video laringoskop. Bu cihaz yaklaşık 1415 saatte çıkıyor yazıcıdan. Bu cihaz işlevselliği entübe dediğimiz hastaların entübasyon sırasında doktorun hastaya çok temas etmesini engelliyor" dedi.



"Tek kullanımlık değil tekrar tekrar kullanılabilir"

Ürünün tekrar tekrar kullanılabileceğini de kaydeden Gökmen, "Doktor bu cihazla hastanın soluk borusunu video yardımıyla görüyor. Bu şekilde de bulaş riskini azaltıyor. Ürettiğimiz bu cihaz tek kullanımlık değil. Dezenfekte edildikten sonra tekrar tekrar kullanılabilir. İstek olduğu sürece bu cihazları üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere virüsle mücadelede bize gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Bizlere her daim destek olan başta Bakanımız Ziya Selçuk’a, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer’e, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül’e, Daire Başkanımız Oktay Kılıç’a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Muammer Öztürk’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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