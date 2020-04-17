İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

DHA

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 262 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi. Londra'dan uçakla Türkiye'ye gelen 262 kişiye, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya götürülen 262 kişi, Çankırı KYK Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt...

İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 262 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.<br>Londra'dan uçakla Türkiye'ye gelen 262 kişiye, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya götürülen 262 kişi, Çankırı KYK Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI<br>2020-04-17 02:30:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Londra'dan gelen vatandaşlar Çankırı'da karantina altına alındı
YEREL HABERLER Londra'dan gelen vatandaşlar Çankırı'da karantina ...
Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ürettiler 3 boyutlu yazıcı ile "video laringoskop" ürettiler Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Gökmen: "Bu cihaz entübasyon sırasında doktorun hastaya temasını engelliyor" "Tek kullanımlık değil tekrar tekrar kullanılabilir"
YEREL HABERLER Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ...
Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı
Çankırı'da Hıcıp köyü de karantinada
YEREL HABERLER Çankırı'da Hıcıp köyü de karantinada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X