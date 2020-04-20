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Yeni yapılacak hastanelerin elektrik sistemleri Çankırı’dan Gönüllü ekip üretimlere başladı

İHA

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümünde öğretmen ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik ekip, yeni yapılacak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazlarında kullanılacak panoların elektrik aksamlarıyla oksijen regülatör parçasının montaj işini yapma görevini yürütüyor.

Yeni yapılacak hastanelerin elektrik sistemleri Çankırı’dan Gönüllü ekip üretimlere başladı

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümünde öğretmen ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik ekip, yeni yapılacak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazlarında kullanılacak panoların elektrik aksamlarıyla oksijen regülatör parçasının montaj işini yapma görevini yürütüyor.
Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hummalı bir çalışma yürüterek korona virüsle mücadele kapsamında yeni yapılacak hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki elektrik panoları ve oksijen regülatörlerinin montajlarına başlandı. Yaklaşık 5 bin adet üretilecek olan elektrik panolarında günlük 300 adet üretim yapılırken 24 bin oksijen regülatörünün de montajını tamamlayacak. Ekip, korona virüs tedbirleri kapsamında aldıkları önlemlerle çalışmalarını sürdürüyor.

"Şu anda 18 kişilik bir ekiple ortalama 300 adet civarında üretimimiz var"
Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik alan şefi Ali Emre Derelli, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada gönüllü öğrencilerimizle yapılacak hastanelerimizin yoğun bakım ünitelerine elektrik kablolama sistemi montajlıyoruz. Yaklaşık 34 hafta bu işlemi yapacağız. Yaklaşık 2 bin 500 civarı bir yoğun bakım ünitesini elektrik bağlantısını tamamlamış olacağız. Bu ortamda öğrencilerimiz gayet motive şekilde çalışıyorlar. Şimdi 5 bin adet elektrik şeması montajlama işlemi yapacağız. 16 öğrencimiz ve 2 öğretmenimizle bu işleme devam ediyoruz. Şu anda 18 kişilik bir ekiple ortalama 300 adet civarında üretimimiz var. Makine teknolojileri alanı ise 24 bin adet oksijen regülatörünün montajını yapacaklar. Şu anda yapım işlemleri başlamak üzere. Ayrıca kimya teknolojileri alanında da dezenfektan üretimimiz devam etmekte" ifadelerini kullandı.

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