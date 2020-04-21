Çankırı’da hijyen ekibine film uyarlaması 'La Casa De Papel' temizlik ekibi Çankırı sokaklarında

Çankırı Belediyesi tarafından korona virüs dolayısıyla il merkezinde yapılan dezenfektan uygulamaları için hazırlanan ve bir filmden uyarlanan video klip ilgi çekti.

Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokakların yanı sıra sık kullanılan alanları temizleyen ekipler için hazırlanan video klip beğeni topladı. Dezenfekte çalışmalarını yürüten temizlik ekiplerine İspanyol yapımı La Casa De Papel’den esinlenerek 'maske', 'deterjan', 'termal', 'fırça' ve 'kolonya' gibi isimler verildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından “La Casa De Corona Çankırı Sokaklarında” etiketiyle paylaşılan klip, her kesim tarafından beğenildi. Videoda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den de 'Başkan' olarak söz edildi.

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