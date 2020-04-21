Soba bacasından 1141 adet uyuşturucu hap çıktı

'Ablam ve ben'

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<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında soba bacasına gizlenmiş 1141 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.<br>Çankırı-Kastamonu karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 203 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan İ.E., O.K., M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi M.K.'dan aldıklarını söyledi. Bunun üzerine ekipler M.K.'nın köydeki evine baskın düzenledi. Narkotik köpeği 'Çakıl'ın da katıldığı baskında, soba bacasına gizlenmiş 1141 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. M.K. ile birlikte gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI<br>2020-04-21 17:42:09<br>

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