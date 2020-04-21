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Narkotik köpeği Çakıl, soba bacasındaki uyuşturucuyu buldu Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Narkotik köpeği Çakıl, soba bacasındaki uyuşturucuyu buldu Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çankırı'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda soba bacası içerisine gizlenmiş bin 141 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla alakalı 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ÇankırıKastamonu karayolu üzerinde korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında uygulama başlattı. Yol kontrol noktasında bir aracı durduran ekipler, araçta yapılan aramalarda 203 sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Narkotik köpeği 'Çakıl' hapları bacada buldu
Şüphelilerin ifadelerini değerlendiren ekipler, uyuşturucuların merkeze bağlı bir köyde yaşayan M.K.'den alındığını belirledi. Jandarma ekipleri, alınan izin sonrasında bahse konu adrese narkotik köpeği Çakıl ile birlikte operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan Çakıl, soba bacası içerisine gizlenen bin 141 sentetik uyuşturucu hapı buldu. Olayla ilgili M.K. isimli şahıs da gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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