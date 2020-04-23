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23 Nisan'da doğan 13 öğrenciye, doğum günü sürprizi

DHA

23 Nisan'da doğan 13 öğrenciye, doğum günü sürprizi

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Abdullah Özçelik ve beraberindeki heyet, 23 Nisan'da doğan 13 öğrenciyi ziyaret ederek doğum günlerini ve bayramlarını kutladı.<br>Çankırı Valiliği organizesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD ve Kızılay ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayacak çocuklar için etkinlik düzenledi. Ekipler bu kapsamda, 23 Nisan'da 13 öğrenciyi belirledi. Öğrenciler için doğum günü pastası ve hediyeler de hazırlandı.  AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik ve beraberindeki heyet, hazırlanan pasta ve hediyelerle birlikte, 13 öğrencinin yaşadığı evleri tek tek ziyaret ederek, çocukların doğum günü ve bayramını kutladı. Öğrencilerden Zeynep Şahin (11), sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyleyerek, teşekkür etti.   DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI<br>2020-04-23 13:39:17<br>

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