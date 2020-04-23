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Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu Karantinada bulunanlar Türk bayraklarıyla camlardan İstiklal Marşı'nı okudu

İHA

Çankırı'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşı'nı okudu.

Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu Karantinada bulunanlar Türk bayraklarıyla camlardan İstiklal Marşı'nı okudu

Çankırı'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşı'nı okudu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenecek kutlama programları bu sene yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta çocuklar olmak üzere tüm herkesi saat 21.00'de evlerinden İstiklal Marşı okuma çağrısına Çankırı halkı da kulak verdi. Saat 21.00'ı gösterdiğinde trafikte bulunanlar araçlarını durdurarak diğer vatandaşlar da Türk bayraklarıyla süsledikleri evlerinin pencere ve balkonlarında İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İngiltere’den özel uçakla getirilen ve Çankırı'daki Emir Karatekin Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla camlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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