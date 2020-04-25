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500 kişilik Vefa Sosyal Destek ekibi ihtiyaçlara koşuyor

İHA

Çankırı'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından, ihtiyaçlarını belirten vatandaşlara yardımlar yapılmaya devam ediyor.

500 kişilik Vefa Sosyal Destek ekibi ihtiyaçlara koşuyor

Çankırı'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından, ihtiyaçlarını belirten vatandaşlara yardımlar yapılmaya devam ediyor.
Korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda ile diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Çankırı'da da günlük ortalama 250 kişinin talebi karşılanmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarda farklı meslek dallarından öğretmen, imam, kurumlardan gelen görevli memur ve işçilerle birlikte 500 kişilik personelle birlikte hizmet sağlayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri günün her saati vatandaşların ihtiyaçlarına koşuyor. Ekipler, olası bir bulaş riskine karşı tüm tedbirlerini de alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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