Zifte bulaşan kaplumbağa hayata döndü

Çankırı'da vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Çankırı’da üzerine zift bulaşan kaplumbağa bir süre sonra solunum yetersizliği çekerek, hareket kabiliyeti azaldı. Vatandaşların bularak getirdiği küçük kaplumbağaya, Çankırı Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde müdahale edildi. Üzerindeki ziftten kurtulması ile solunumu düzene giren kaplumbağanın tedavisinin devam ettiği ve gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hemşehrilerinin duyarlılığı ile yerel yönetimin verdiği hizmet birleştiğinde ortaya her zaman yaşamsal bir enerjinin çıktığını ifade etti. Esen, “Özellikle salgın sürecinde vatandaşlarımızın diğer canlılara gösterdiği hassasiyet, insanlık adına onur ve gurur vericidir. Halkımızın duyarlılığına ve hizmetlerimize katkısına teşekkür ediyorum” dedi.

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