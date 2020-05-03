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D-100 karayolunda çökme İstanbul-Samsun yönünde ulaşım ilçeden sağlandı

İHA

İstanbulSamsun D100 karayolu üzerinde meydana gelen çökme sonrasında onarım çalışmaları başlatıldı.

D-100 karayolunda çökme İstanbul-Samsun yönünde ulaşım ilçeden sağlandı

İstanbulSamsun D100 karayolu üzerinde meydana gelen çökme sonrasında onarım çalışmaları başlatıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D100 karayolu üzerinde bir alanda çökme oluştu. Gece 03.30 sıralarında Samsun yönünde seyir eden bir sürücünün trafik ekiplerine durumu bildirmesi üzerine çökmenin yaşandığı alana çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla yola uyarı levhaları asarken kısa süreli emniyet şeridinden sağlanan İstanbulSamsun yönündeki ulaşım da ilçe merkezi üzerinden sağlandı. Her gün binlerce aracın kullandığı D100 karayolunda korona virüs dolayısıyla trafik akışının az olması olası bir facianın önüne geçti.
İlçe Trafik ekipleri çökmenin yaşandığı yerde önlem alırken, Karayolları ekipleri ise çalışmalara başladı.

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