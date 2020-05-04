Kargo paketinde uyuşturucu taşıdılar Kargo ile uyuşturucu taşıyan zanlılar suç üstü yakalandı

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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargoyla gelen uyuşturucuyu alan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Çankırı'ya bir kargo firması aracılığıyla uyuşturucu madde gönderildiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, başlatılan çalışma kapsamında kargo firması etrafında tedbir aldı. Operasyon kapsamında şüpheli B.U., H.B. ve M.K., kargo paketini aldığı esnada suçüstü yakalandı. Açılan kargo paketinde yapılan kontrollerde 20 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahısların üzeri ve aracında yapılan kontrolde ise 2 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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