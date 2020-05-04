Çankırı’da bir mahalle karantina altına alındı

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da bir mahallenin koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı duyuruldu.<br>Çankırı Valiliği'nce yapılan açıklamada, merkez Esentepe Mahallesi'nin koronavirüs vakalarının yoğunlaşması sonrasında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu gece 00.00'dan itibaren karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bugün Vali Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihi, saat 00.00´dan itibaren Esentepe Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarının kapatılarak, 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI<br>2020-05-04 23:27:39<br>

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