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Ailesiyle karantinada olan Elif Naz'a doğum günü sürprizi 

DHA

Ailesiyle karantinada olan Elif Naz'a doğum günü sürprizi 

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ailesiyle Katar'dan Çankırı'ya gelip, yurtta karantinaya alınan Elif Naz Pak'a (3) sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Katar'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 1'i çocuk 162 kişi, 27 Nisan'da Çankırı'ya getirildi. Bu kişiler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, yurtta kalan Mustafa-Yeliz Pak çiftinin kızları Elif Naz'ın bugün doğum günü olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Elif Naz için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırladıkları pastalar ile Pak ailesinin kaldığı odanın kapısını çaldı ve Elif Naz'ın doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de mutluluk yaşayan Elif Naz, alkışlar arasında pastanın üzerindeki mumları üfledi. Görevliler, daha sonra Elif Naz'a oyuncak ve hediyeler verdi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI<br>2020-05-07 16:08:37<br>

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