Çankırı'da karantina süresi dolan 162 kişi, evlerine gönderildi

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<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Katar'dan getirilerek, yurda yerleştirilen 162 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sonrası evlerine uğurlandı.<br>Katar´da yaşayan 162 kişi, 14 gün önce uçakla Türkiye'ye getirilerek, Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 162 kişi, sağlık kontrolü sonrası bugün evlerine gönderildi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Abdullah Özçelik, yoğun geçen bir süreci sorunsuz tamamladıklarını söyleyerek, "Misafirlerimizin tamamını memnun bir şekilde uğurluyoruz. Toplamda 14 otobüsle 30 farklı şehre gönderiyoruz misafirlerimizi. Evlerine gidene kadar hepsinin takipçisi olacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI<br>2020-05-11 15:00:22<br>

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