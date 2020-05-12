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Çankırı'da Vefa grupları, 9 bin 165 talebi karşıladı

DHA

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 21 Mart'tan bugüne kadar 9 bin 165 talep yerine getirildi. Çankırı Valiliği, kentteki Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Çankırı Merkez Vefa Sosyal Destek grupları 21.03.2020 tarihinden bugüne kadar; bin 260 banka işlemi, 2 bin 335 ilaç ve market işlemi, 5 bin 570 seyahat izni işlemi olmak üzere toplamda 9 bin 165 talep karşılanmıştır. Ayrıca Sosyal Vefa Grupları aracılığı ile Çankırı Belediyesi, Kızılay, İnsani Yardım Vakfı, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve...

Çankırı'da Vefa grupları, 9 bin 165 talebi karşıladı

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 21 Mart'tan bugüne kadar 9 bin 165 talep yerine getirildi.<br>Çankırı Valiliği, kentteki Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Çankırı Merkez Vefa Sosyal Destek grupları 21.03.2020 tarihinden bugüne kadar; bin 260 banka işlemi, 2 bin 335 ilaç ve market işlemi, 5 bin 570 seyahat izni işlemi olmak üzere toplamda 9 bin 165 talep karşılanmıştır. Ayrıca Sosyal Vefa Grupları aracılığı ile Çankırı Belediyesi, Kızılay, İnsani Yardım Vakfı, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından; 1970 gıda kolisi, günlük 1500 kişilik yemek, 840 kilogram kıyma, 2 milyon 922 bin TL nakit para dağıtımı yapılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI<br>2020-05-12 15:23:47<br>

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