Çankırı'da vefa ekipleri 9 bin talep karşıladı

Çankırı'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, göreve başladıkları tarihten bu yana 9 bin 165 talebe karşılık verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Çankırı'da da 21 Mart'ta Vali Yardımcısı Şahin Bayhan denetiminde ve AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik koordinesinde oluşturulan vefa grubu, vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, maaşlarının evlerinde ödenmesi gibi hizmetleri de sağlıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları da vefa grubunda gideriliyor.



Çankırı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin kurulduğunu günden beri bin 260 banka, 2 bin 335 ilaç ve market ve 5 bin 570 seyahat izni işlemi olmak üzere toplamda 9 bin 165 talep karşılandığı bildirildi. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile Çankırı Belediyesi, Kızılay, İHH, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından, bin 970 gıda kolisi, günlük bin 500 kişilik yemek, 840 kilogram kıyma, 2 milyon 922 bin TL nakit para dağıtımı yapıldığı da kaydedildi.

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