Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştı

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) güvenlik görevlileri, iftarda yiyeceklerini tilki ile paylaştı.<br>Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü içerisinde bir süre yiyecek bulmak için dolaşan tilki, güvenlik görevlilerinin bulunduğu bölgeye kadar geldi. Hayvanın aç olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, tilkiyle iftar için hazırladıkları yemeklerini paylaştı. Karnını doyuran tilk ise bir süre sonra bölgeden ayrıldı.<br>Güvenlik görevlilerinden Murat Çelik, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen de kampüs içine girdiğini belirterek, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de iftarlık yemeğimizi onunla paylaştık, daha sonra yanımızdan ayrıldı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI<br>2020-05-17 22:16:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.