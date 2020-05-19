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Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız (2)

DHA

ÇANKIRI'DA KONUŞTU Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Çerkeş Belediye Başkanlığı ziyareti ardından Merkez Kadınşah Camii ve Pir-i Sani Türbesi'ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Çerkeş için önemli projelerin yapılacağını ve toplam proje tutarının 77 milyon lira olduğunu söyledi. Kurum, "Bu çerçevede 500 yıllık geçmişe dayanan Çerkeş'e ilişkin önemli projelerimiz var. Çerkeşimizi Kızılcahamam'la birleştiren bir kültür aksı haline getirecek, Ankara'nın bir mesire alanı, bir kültür, turizm...

Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar tasarruf sağlayacağız (2)

<br>ÇANKIRI'DA KONUŞTU<br>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Çerkeş Belediye Başkanlığı ziyareti ardından Merkez Kadınşah Camii ve Pir-i Sani Türbesi'ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Çerkeş için önemli projelerin yapılacağını ve toplam proje tutarının 77 milyon lira olduğunu söyledi. Kurum, "Bu çerçevede 500 yıllık geçmişe dayanan Çerkeş'e ilişkin önemli projelerimiz var. Çerkeşimizi Kızılcahamam'la birleştiren bir kültür aksı haline getirecek, Ankara'nın bir mesire alanı, bir kültür, turizm alanı haline getirecek adımları hep birlikte atmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri Çerkeş Yeni Mahalle Dönüşüm Projesi. 46 bin metrekarelik alanda bu projeyi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.<br>Bakan Kurum, şehir meydanı, meydan altında otopark, belediye binası, 148 konut, 40 dükkanın olduğu önemli bir projeyi şehir merkezinde gerçekleştireceklerini kaydederek, "Yapmış olduğumuz master planı çerçevesinde bu adımları atacağız. Yaptığımız zaman da inanın Çerkeşimize yakışacak belki Çerkeşin 50-100 yılını hesap ettiğimiz master planı çerçevesinde bu adımları atacağız. 77 milyon lira yatırım maliyetiyle projenin ilk etabını gerçekleştiriyor olacağız" dedi.<br>Pir-i Sani Türbesi etrafında yapılacak çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Sokak sağlıklaştırma projeleri, buradaki tescilli yapıların, kültürel yapıların restorasyonunu yaparak bu binalarda müze, kütüphane, millet kıraathanesi gibi hem gençlerimizin hem vatandaşımızın hizmet alacağı alanları üreteceğiz. 100 bin sosyal konut kapsamında yaklaşık 150 konutu Çerkeşimize inşa ediyoruz. Bu kapsamda buradaki hem çalışan vatandaşlarımız için hem de hemşehrilerimiz için konutlarımızın inşaasını da gerçekleştirmiş olacağız. Bu çerçevede 81 ile Millet Bahçesi projemiz var. Belediyemiz millet bahçesiyle ilgili çalışmalarını da yürütüyor. O çalışmalara da bakanlık olarak her türlü desteği verip inşallah Çerkeşimizi 2023´e giden yolda daha yaşanabilir bir marka şehir olacak adımları da atmış olacağız."<br>Bakan Kurum'a ziyaretinde Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı Hasan Sopacı da eşlik etti.<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)<br> DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Çerkes Ramazan SARICI<br>2020-05-19 18:40:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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