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Ilgaz Dağı, beyaza büründü

DHA

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA)ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı beyaza büründü. Kastamonu ile Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Ilgaz Cengiz YALÇIN 2020-05-23 17:13:46

Ilgaz Dağı, beyaza büründü

<br>Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA)ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı beyaza büründü.<br>Kastamonu ile Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Ilgaz Cengiz YALÇIN<br>2020-05-23 17:13:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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