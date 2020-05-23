'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA)ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı beyaza büründü.<br>Kastamonu ile Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Ilgaz Cengiz YALÇIN<br>2020-05-23 17:13:46<br>

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