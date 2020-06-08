Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI merkezli 4 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.<br>Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Çankırı merkezli İstanbul, Çorum ve Kastamonu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y., O.M., M.Y., S.C., Ö.Y., S.C., R.Y., H.E. ve F.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 50 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Çankırı'ya getirilen şüpheliler, hastanedeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI<br>2020-06-08 19:13:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.