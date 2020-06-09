Bu şehirden sadece iki büyük kente ulaşım var Otobüs seyahatlerinde tedbirler üst düzey olarak devam ediyor

Çankırı'da, normalleşme adımları kapsamında seyahat sınırlamasının kaldırılmasıyla şehirlerarası otobüsler ile sadece Ankara ve İstanbul'a belirli saatlerde seferler düzenleniyor.

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs, Türkiye'de de çeşitli kısıtlamalara sebep olmuştu. 1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile otobüsler de yarı kapasiteyle yolcu taşımaya başladı. Çankırı'da da firmalar yaklaşık 10 gündür hizmetlerine devam ederken tedbirleri de elden bırakmıyor. Günün belirli saatlerinde sadece Ankara ve İstanbul'a seferin bulunduğu kentte, otogar ve otobüsler her gün dezenfekte ediliyor.

Çankırı'da faaliyetini sürdürmeye başlayan otobüs firmaları, sosyal mesafe kuralına uyarak şehirlerarası faaliyetlerini sürdürüyor. Günün belirli saatlerinde ÇankırıAnkara arası 8, Çankırıİstanbul arası 3 seferle seyahatini açan firmalar, otobüsün yolcu taşıma kapasitesinin yarısıyla yolculuk yapıyor. Otobüs terminali içerisinde ise firmalar tarafından gişelerinde dezenfektan bulunurken kurallara uymaları noktasında yolcular da sık sık bilgilendiriliyor.

Bilet fiyatları ise ÇankırıAnkara arası 60, Çankırıİstanbul'a ise 170 lira olarak belirlendi.

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