Çankırı Valisi Abdullah Ayaz oldu

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Çankırı Valisi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Resmi Gazetede yayınlanan kararname doğrultusunda 24 ilin valisi başka şehirlerde görevlendirildi. Değişimle Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş Mülkiye Başmüfettişliğine getirilirken Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ise Çankırı'nın yeni valisi oldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.