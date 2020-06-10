Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 1'i tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik kentin Atkaracalar, Kurşunlu, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 24 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramada 200 gram esrar, 11 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 350 adet 9x19 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 143 av fişeği, 3 sustalı bıçak, muşta, masonet kelepçe, elektronik terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar üretme değirmeni, 5 kök kenevir, 8x57 milimetre 4 tüfek mermisi ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.<br>Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklanırken, 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonun dron görüntüsü paylaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI<br>2020-06-10 17:10:11<br>

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