Çankırı Valisi Aktaş'tan veda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valisi Aktaş'tan veda

İHA

Çankırı Valisi Aktaş'tan veda

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş için veda programı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Hamdi Bilge Aktaş, veda konuşması yaptı. Aktaş, "Mülki idare amirliği sistemi diğer devlet memurluğu sistemine göre çok iyi organize edilmiş. Türkiye’nin bütün bölgelerinde çalışıyorsunuz. Bölgeler ilçelere, ilçeler sınıflara ayrılmış. Hakikatten çok adaletli bir sistem var. Bu sistemi kuranlara buradan şükranlarımızı arz ediyorum. Yine mülki idare amirliği ile ilgili benim şöyle bir ifadem var. Mülki idare amirliği, bu ülkenin sigortasıdır. Bu ülkenin ayakta tutulması, güçlü bir şekilde devam ettirilmesi lazım. Hakikatten özellikle kriz günlerinde, afetlerde, olağanüstü durumlarda mülki idare amirliği sistemi olmazsa olmazdır. Bu yönden bu kriz sürecinde de gerek mülki idare amirlerimiz gerekse diğer yöneticilerimiz Belediye başkanlarımız da diğer kurumsal yapısı olan arkadaşlarımız da güzel bir çalışma örneği gösterdiler ve ilimiz o yüzden hakikatten Türkiye ortalamasında baktığımızda çoğu yönden iyi bir noktada. Bu nedenle de herkese bu anlamda teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız da tabi bunların içinde, onlara da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Bir yanlışımız varsa affola”
Valilik sistemi hakkında açıklamalar da yapan Vali Aktaş, “Valilik makamı pek çok insan arasından seçilip Cumhurbaşkanlığını ve bayrağı temsil eden tek makamdır. Layık görülürse aynı şekilde de alır. En ufak bir endişemiz yok. Ben de bu nedenle kararnameyi gece öğrendiğimde en ufak bir üzüntü ve sitem yaşamadım. 3 senedir buradayız tatlısıyla acısıyla. Çok acı günlerimiz olmadı, güzel günlerimiz oldu. Çankırı halkından biz razıyız. Hakikatten devlete Türkiye ortalamasının yine çok üzerinde bir bağlılığı olan gerçek Anadolu insanlarının yaşadığı bir şehrimiz Çankırı. Bu nedenle burada elimden geleni yapmaktan dolayı rahatım. Yani giderken de gönlüm rahat gidiyorum. Buraya atanan kardeşimiz de dinamik genç bir kardeşimizdir. Yaş olarak benden çok genç. O nedenle çok daha iyi koşturacaktır. Çankırı’ya daha iyi hizmet verecektir. O nedenle Ankara’daki kaynaklara ulaşmak konusunda benden daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çankırı için iyi bir kişidir. Umarım çok güzel hizmetleri olacaktır. Sizlerle birlikte koordinasyon içinde Çankırı ilimizi daha güzel yerlere taşımak konusunda kendisine de buradan güzel temennilerde bulunuyorum. Arkadaşlar hak helallik dedi. Hakkım varsa ben de helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi temenni ediyorum. Olabilir bir yanlışımız varsa affola diyelim. Allah’a ısmarladık” diyerek sözlerine son verdi.
Veda programının ardından Vali Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, kurumların şeref defterlerini imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun Çankırı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük ...
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz oldu
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Abdullah Ayaz oldu
Bu şehirden sadece iki büyük kente ulaşım var Otobüs seyahatlerinde tedbirler üst düzey olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Bu şehirden sadece iki büyük kente ulaşım var Otobüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X