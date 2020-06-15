İş yerinde ölü bulundu

Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha!

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Çankırı'da 73 yaşındaki bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi Selahattin İnal Sokak'ta kıraathane sahibi Mustafa Yıldız’ın (73) iş yerinde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesi sonrasında Mustafa Yıldız'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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