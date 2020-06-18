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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme engellilere özel maske üretildi

DHA

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHAÇANKIRI Karatekin Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle maske takan işitme engellilerin, bu süreçte daha rahat iletişim kurabilmeleri için ağız bölümü şeffaf malzemeden oluşan yıkanabilir koruyucu maske üretti. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü personeli, işitme engelliler için maske üretti.  Mimiklerin daha iyi anlaşılması için tasarlanan maskenin ağız bölümü şeffaf malzemeden yapıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, özel üretilen maskelerden 130'unu Milli Eğitim Müdürü...

İşitme engellilere özel maske üretildi

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHAÇANKIRI Karatekin Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle maske takan işitme engellilerin, bu süreçte daha rahat iletişim kurabilmeleri için ağız bölümü şeffaf malzemeden oluşan yıkanabilir koruyucu maske üretti.<br>Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü personeli, işitme engelliler için maske üretti.  Mimiklerin daha iyi anlaşılması için tasarlanan maskenin ağız bölümü şeffaf malzemeden yapıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, özel üretilen maskelerden 130'unu Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'e teslim etti. Ayrıca talep üzerine Türkiye'deki tüm işitme engelliler için maske üretilebileceği ifade edildi.<br>'2 YIL KULLANIM ÖMRÜ VAR'<br>Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ayrancı, "Herkesin maske takması gerekiyor ama işitme engelli çocuklarımız dudak okuması yaptıkları için bu imkandan mahrumlardı. Arkadaşlarımızın geliştirdiği tamamen tıbbı kumaştan yapılmış, dudakları gözüken bir üretimimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işitme engelli öğrencilerimize de takdim ettik. İnşallah hocalar, anneler, babalar, okul müdürleri, çocuklar kendi aralarında dudak okuma yoluyla olumlu bir diyalog gerçekleştirecekler ve pandemi riskinden de uzak duracaklar" dedi.<br>Özel üretim maskenin 2 yıl kullanılabileceğini aktaran Prof. Dr. Ayrancı, "Maskeyi, ihtiyaç kadarıyla üretiyoruz. Kamu kaynaklarıyla üretilmiştir. Herhangi bir ücret talep edilmemiştir. Nanoteknolojik malzemeden üretilmiş bir kumaş bu. Terletmiyor, yıkanabiliyor. Tek kullanımlık değil. 2 yıl kullanım ömrü var" diye konuştu.<br>Milli Eğitim Müdürü Öztürk de, rektör Ayrancı'ya teşekkür ederek, "Bütün öğrencilerimizi düşünmek durumundayız. Dudak okuma yöntemine endekslenmiş bu malzemenin ortaya çıkması ve resmi bir kurum tarafından üretilip diğer birimlerle paylaşılması çok önemli. Hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI<br>2020-06-18 15:01:06<br>

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