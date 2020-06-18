ÇAKÜ'den işitme engellilere özel maske

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından işitme engellilere yönelik mimik ve dudak hareketlerini gösteren maske üretildi.

ÇAKÜ'de üretimi yapılan şeffaf malzemeden yapılan maskeler sayesinde işitme engelli vatandaşlar iletişimini daha rahat sağlayacak. Yapılan maskeler İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'e ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı tarafından teslim edildi. Özel olarak imal edilen maskeler, Çankırı’da ve isteğe göre tüm Türkiye’de işitme engelli vatandaşa ulaştırılacak.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı yaptığı açıklamada, "Gerçekten bizim canımız çocuklarımız, işitme engelli çocuklarımız için bulaş riskini engellemek için proje ürettik. Herkesin maske takması gerekiyor ama işitme engelli çocuklarımız dudak okuması yaptıkları için bu imkandan mahrumlardı. Arkadaşlarımızın geliştirdiği tamamen tıbbı kumaştan yapılmış, dudakları gözüken bir üretimimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işitme engelli öğrencilerimize taktim ettik. İnşallah hocalar, anneler babalar, okul müdürleri çocuklar kendi aralarında dudak okuma yoluyla olumlu bir diyalog gerçekleştirecekler ve pandemi riskinden de uzak duracaklar. Bu çok heyecan verici bir şey” dedi.

Açıklamasını sürdüren Prof. Ayrancı, "Bu maske ile dudaklar gözükerek iletişime açık, bulaş riskine karşı tedbir alınmış durumda bir eğitim öğretim dönemi başlayabilir. Şu ana kadar bine yakın üretimimiz var. İsteğe göre daha fazla üretebiliriz. Önemli olan fikri bulmak ve bunu yaymak. Pek çok kurum kuruluş, işitme engelliler için bunu yapacak. Daha sonra başka engelliler için de seferber olunacaktır. Engellilere karşı hassasiyetimizin, sevgimizin ne kadar yüksek olduğunu göstermek amacıyla büyük bir fırsat bizim için. Büyük bir manevi zevk içindeyiz. Çocuklarımızın ve büyüklerin ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal ilişkiler kurmaları ve eğitimlerini devam ettirmeleri çok güzel bir duygu. Türkiye genelinde de gücümüz nispetinde talebi karşılayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

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