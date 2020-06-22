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<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (ÇERKEŞ), (DHA)ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, TIR'ın taşıdığı iş makinesi üst geçide çarptı. Kazada üst geçit çökerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. <br>Kaza, öğle saatlerinde Çerkeş ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ın taşıdığı ekskavatör, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı. TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Belediye ekiplerinin yıkılan üst geçidin enkazını kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Çerkes RAMAZAN SARICI<br>2020-06-22 17:10:05<br>

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