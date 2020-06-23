Çankırı Çerkeş'te 4.2 büyüklüğünde deprem (3)

<br>VALİ AYAZ, İNCELEMELERDE BULUNDU<br>Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 4,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Çerkeş ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Zikri Şahin'den bilgi alan Vali Ayaz, "Bugün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Biliyorsunuz ilimiz birinci derece deprem bölgesi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almakta. Çok şükür şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımız hayatlarına normal olarak devam etmekteler. Ama tabi ki deprem ülkemizin de bölgemizin de bir gerçeği. Buna her zaman hazırlıklı olmamız gerekmekte" dedi.<br>Vali Ayaz, daha sonra esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Çerkes Ramazan SARICI<br>2020-06-23 16:39:51<br>

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