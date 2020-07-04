Arsa tartışmasında kardeşini öldürdü

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da Halil Öztürk (62), arsa anlaşmazlığından çıkan tartışmada kardeşi İrfan Öztürk'ü (57) av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kardeş Halil Öztürk ve İrfan Öztürk, evlerinin önünde bulunan boş arazide tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Halil Öztürk, kardeşi irfan Öztürk'ün göğsüne av tüfeği ile iki el ateş etti. Ağır yaralanan İrfan Öztürk, çağrılan ambulansla, Kızılırmak Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İrfan Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kardeşini öldüren Halil Öztürk, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI<br>2020-07-04 12:23:38<br>

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