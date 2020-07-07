Çankırı'da 1 köy, karantinaya alındı

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'nın Atkaracalar ilçesine bağlı Budakpınar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün için karantinaya alındı.<br>Atkaracalar Kaymakamlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Budakpınar köyünde Kovid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında 7 Temmuz 2020 tarih ve 12.00 itibariyle 14 gün karantina altına alınmasına, 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI<br>2020-07-07 16:03:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.