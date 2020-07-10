Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid19 salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Çankırı Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyünde koronavirüs tedbirleri gereğince Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugün 14.00 itibariyle tedbirler alınmış olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbirlerin uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.