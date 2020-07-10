Çankırı'da 1 köy, karantinaya alındı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şabanözü Kaymakamlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Çankırı Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyünde koronavirüs tedbirleri gereğince Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında bugün 14.00 itibarıyle tedbirler alınmış olup, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbirlerin uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Küçükyakalı köyümüz için alınan hıfzıssıhha kararının, tedbirlere uyulmaması halinde ilçemize bağlı diğer köy ve mahallelerimizde de oluşabileceği göz önünde bulundurularak, tedbirlere uyulması ve özellikle ilçeye giriş çıkış yapan vatandaşlarımızın temas alanına azami dikkat etmesi gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2020-07-10 15:52:52



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