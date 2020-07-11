Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförü hakkında yasal işlem

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, sağlık ekibinin hasta almaya gittiği ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün tespit edildiğini, hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını açıkladı.

Çankırı'dan Kızılırmak ilçesine 9 Temmuz'da hasta almaya giden sağlık görevlilerinin 112 Acil Servis ambulansının şoförü, gidişgeliş tek şeritli yolda, öndeki kamyonu sollamak istedi. Ambulans sürücüsünün siren çalıp, selektör yapmasına rağmen aşırı hız yapan kamyonun şoförü, yol vermedi. Ambulansın içinden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, kamyonun aşırı hızda tehlikeli seyrettiği görüldü. Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförünün, virajda şerit ihlali yapması da görüntüye yansıdı. Ambulans şoförü, uzun süre arkasından gitmek zorunda kaldığı kamyonu ileride geçerek yola devam etti.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamyon şoförünün tespit edildiğini, hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2020-07-11 16:00:04



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